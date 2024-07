Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Polizei sucht Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Person auf einem Motorroller flüchtete am Donnerstag (04.07.2024) gegen 18:00 Uhr in Freiberg am Neckar-Beihingen vor der Polizei und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmende. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Marbach am Neckar beobachtete zunächst, wie die unbekannte Person mit einem schwarzen Motorroller von der Benninger Straße aus auf den Gehweg fuhr und dort anhielt. Weiter stellten die Beamten fest, dass am Roller ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Als die Polizeibeamten die unbekannte Person kontrollieren wollten, gab diese Gas, fuhr um die Beamten herum und lenkte unvermittelt auf die stark befahrene Beihinger Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein ebenfalls noch unbekannter Pkw-Lenker, der mutmaßlich mit einer silbernen Mercedes C-Klasse älteren Baujahrs in Richtung Benningen am Neckar unterwegs war, musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um nicht mit dem vor ihm einbiegenden Roller zusammenzustoßen. Die Person auf dem Roller bog von der Benninger Straße in die Talstraße ab uns fuhr über einen Fußweg am Altneckar entlang bis zur Mundelsheimer Straße, wo er den Fluss überquerte. Zeugenaussagen zufolge stürzte die Person kurz nach der Brücke mit dem Roller, setzte die Fahrt jedoch fort und raste über einen Feldweg in Richtung der Bundsautobahn 81, ohne Rücksicht auf die dort gehenden Fußgänger und Kinder zu nehmen. Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen gegen die unbekannte Person auf dem Motorroller aufgenommen und sucht Personen, die von der rücksichtslosen Fahrweise der flüchtenden Person gefährdet wurden. Dies müssten insbesondere Verkehrsteilnehmende auf der Benninger Straße gewesen sein, aber auch Fußgänger auf den genannten Fuß- und Feldwegen im Bereich des Altneckars. Hinweise werden telefonisch an 07144 900-0 oder per Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de erbeten.

