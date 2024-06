POL-SE: Quickborn - Illegale Müllentsorgung auf KiTa-Gelände - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (26./27.06.2024) ist es in der Rathausallee in der Nähe des dortigen U-Bahnhofes zu einem versuchten Raubdelikt gekommen, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Der 38-jährige Geschädigte befand sich gegen 01:40 Uhr vor einer Bankfiliale am ZOB und ...

mehr