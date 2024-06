Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Versuchtes Raubdelikt in Bahnhofsnähe - Kriminalpolizei auf der Suche nach Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (26./27.06.2024) ist es in der Rathausallee in der Nähe des dortigen U-Bahnhofes zu einem versuchten Raubdelikt gekommen, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde.

Der 38-jährige Geschädigte befand sich gegen 01:40 Uhr vor einer Bankfiliale am ZOB und wurde von einem Mann, der zuvor aus Richtung Rathausallee kam, zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Hierbei drohte der Täter zunächst verbal. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern.

Anschließend ließ der Täter von seinem Opfer ab und entfernte sich ohne Raubgut mit einem schwarzen Fahrrad, an dem zwei Seitentaschen montiert waren, in Richtung Süden.

Der Verletzte wurde vorsorglich mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen des flüchtigen Täters.

Dieser soll in einem ungefähren Alter von 40 Jahren und schwarz gekleidet gewesen sein. Nach Angaben des Geschädigten habe der Täter gebrochenes deutsch und arabisch gesprochen.

Für die Ermittlungsarbeit nimmt die Kriminalpolizei Norderstedt sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 040-52806-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell