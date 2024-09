Bedburg-Hau (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag (9. September 2024) auf Dienstag in die Räume einer Tagespflege an der Kirche in Bedburg-Hau ein. Die Täter manipulierten die Schlösser zweier Eingangstüren und durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen nähmen die Tatverdächtigen einen Laptop mit und flüchteten unerkannt. Die ...

