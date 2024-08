Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - 22-jährigen Tatverdächtigen nach Einbruch in Einfamilienhaus gestellt

Kürten (ots)

Als der Bewohner eines Einfamilienhauses am gestrigen Mittwoch (14.08.) nach kurzer Abwesenheit gegen 14:35 Uhr in sein Haus "Am Buchenwald" zurückkehrte, wurde er kurzerhand von einem Einbrecher überrascht. Dieser schlug zuvor ein rückwärtig gelegenes Fenster ein und wollte gerade durch die entstandene Öffnung einsteigen, als er von dem Bewohner überrascht wurde und flüchtete.

Die umgehend alarmierte Polizei nahm den versuchten Wohnungseinbruch auf, veranlasste eine Spurensicherung am Tatort und suchte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nach dem Täter. Rund eine Stunde später fiel den Polizeibeamten eine verdächtige Person auf, welche sich auf der Rückseite einer Kirche in der Straße "Zum Wiedenhof" aufhielt und auf den die detaillierte Täterbeschreibung passte.

Die Person, ein 22-jähriger Mann aus Köln, wurde kurze Zeit später vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Bergisch Gladbach zugeführt. Er ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde er aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchs. (ch)

