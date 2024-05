POL-NI: Rinteln - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Grundschule

Marklohe / Lemke (ots) - (opp) Am Dienstagmittag, gegen 11:50 Uhr, ereignete sich in der Lemker Rathausstraße ein Ladendiebstahl. Eine Mitarbeiterin eines dortigen Einzelhandelsgeschäfts teilte der Polizeistation Marklohe telefonisch mit, dass Kundinnen kurze Zeit zuvor beobachtet hätten, wie zwei männliche Personen von einem draußen stehenden Ständer mehrere Bekleidungsstücke entnommen und diese dann in ihren ...

mehr