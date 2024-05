POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Kirchenfenster

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einem Fahrraddiebstahl, der sich zwischen dem 19.05.2024, 15 Uhr und dem 20.05.2024, 14:30 Uhr am Nienburger Bahnhof ereignete. Eine 25-Jährige aus Drakenburg stellte das Fahrrad im hinteren Teil des Bahnhofs bei der Straße Am Ahornbusch an einem Fahrradständer ab und schloss es mit einem Spiralschloss an. Als sie das Fahrrad am nächsten Tag abholen wollte, ...

mehr