Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Arnsberg (ots)

Am Freitag, den 03. November ist es zu einem Verkehrsunfall in Hüsten gekommen. Auf dem Parkplatz an der Freiheitsstraße / Kneppergasse meldeten Zeugen gegen 10:00 Uhr einen Unfall. Ein Auto sollte gegen ein geparktes Auto gefahren sein. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher. Das beschädigte Auto ein größeres Modell in der Farbe schwarz sein. Bislang konnte jedoch kein Besitzer ermittelt werden. Die Polizei bittet den Besitzer sowie andere Zeugen, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden. Das Verkehrskommissariat hat den Fall übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell