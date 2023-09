POL-WOB: Rad vom Anhänger entwendet - Täter flüchtet in schwarzem Audi

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Scheffelhof 18.09.2023, 22.00 Uhr Unbekannte sind am Montagabend in ein Büro für Gebäudereinigung in der Straße Scheffelhof eingebrochen. Was sie dabei erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Nach polizeilichem Kenntnisstand zerstörten die Unbekannten gegen 22.00 Uhr die Glasfüllung eines Fensters und stiegen ...

