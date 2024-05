Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Flüchtige Ladendiebe

Zeugen gesucht

Marklohe / Lemke (ots)

(opp) Am Dienstagmittag, gegen 11:50 Uhr, ereignete sich in der Lemker Rathausstraße ein Ladendiebstahl. Eine Mitarbeiterin eines dortigen Einzelhandelsgeschäfts teilte der Polizeistation Marklohe telefonisch mit, dass Kundinnen kurze Zeit zuvor beobachtet hätten, wie zwei männliche Personen von einem draußen stehenden Ständer mehrere Bekleidungsstücke entnommen und diese dann in ihren mitgeführten schwarzen Rucksäcken verstaut hätten. Die beiden Täter seien dann fußläufig in Richtung der Nienburger Straße, Ecke Rathausstraße, geflüchtet, wo sie die verfolgende Kundin aus den Augen verloren habe. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Täter dort unbemerkt in einen Pkw zugestiegen sein könnten. Eine Nahbereichsfahndung durch zwei Funkstreifenwagen verblieb erfolglos. Der Wert der entwendeten Bekleidungsstücke betrage mehrere hundert Euro. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: -männlich, -ca. 30 bis 35 Jahre alt, -dunkle Haare, -Südländer, -bekleidet mit dunklen langen Shirts und dunklen langen Hosen. Die Beamten der Polizeistation Marklohe bitten um zeugenschaftliche Hinweise unter der Telefonnummer 05021/924060.

