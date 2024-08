Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bergisch Gladbach (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag (11.08.) wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall gerufen, bei dem der Unfallverursacher nach wie vor flüchtig ist. Nun sucht das Verkehrskommissariat öffentlich nach Zeugen, die möglicherweise nähere Hinweise zu diesem Vorfall und dem flüchtigen Fahrer geben können.

Ein unbekannter Pkw-Fahrer befuhr in der Nacht zu Sonntag gegen 04:00 Uhr die Sander Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Aus bislang ungeklärten Gründen kollidierte das Fahrzeug mit der linken hinteren Stoßstange eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zurückgebliebene Fahrzeugteile auf der Fahrbahn lassen jedoch darauf schließen, dass es sich bei dem Pkw des flüchtigen Fahrers um einen silbernen Toyota handelt. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden wird aktuell auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Nähere Hinweise zu dem Unfall und dem flüchtigen Pkw-Fahrer nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell