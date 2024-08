Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Verkehrskommissariat sucht Zeugen und flüchtigen Pkw nach Unfallflucht

Wermelskirchen (ots)

Wie der Polizei Rhein-Berg erst vor kurzem bekannt wurde, kam es bereits am Freitag (19.07.) zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 79-jährige Wermelskirchenerin aufgrund einer starken Bremsung in einem Kleinbus stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Das Verkehrskommissariat sucht nun nach Zeugen und nach einem oder einer flüchtigen Unfallbeteiligten.

Gegen 10:45 Uhr war der Kleinbus der Marke VW, besetzt mit einigen Fahrgästen, von einer Haltebucht an der Thomas-Mann-Straße in Höhe des Busbahnhofes in Richtung Zenshäuschen angefahren. Zur gleichen Zeit bog laut Zeugenaussagen ein Pkw von der Bahnhofstraße nach links auf die Thomas-Mann-Straße ab, ohne dem Kleinbus Vorfahrt zu gewähren. Der Fahrer des Kleinbusses konnte nach eigenen Angaben einen Zusammenstoß mit dem Pkw nur durch eine starke Bremsung verhindern, wodurch die 79-Jährige von ihrem Sitzplatz stürzte, schwere Verletzungen erlitt und stationär in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Pkw-Fahrer oder die Pkw-Fahrerin fuhr nach dem Vorfall in Richtung Zenshäuschen davon.

Das Verkehrskommissariat ermittelt daher nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, oder gar den Fahrer oder die Fahrerin des flüchtigen Pkw, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (th)

