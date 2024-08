Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Pedelecfahrer von Pkw erfasst

Rösrath (ots)

Am Montag (12.08.) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Pedelecfahrer, wobei letzterer schwer verletzt wurde.

Gegen 17:15 Uhr hatte eine 46-jährige Fordfahrerin aus Rösrath beabsichtigt, vom Parkplatz eines Discounters an der Kölner Straße nach rechts in Richtung Sülztalplatz abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 66-jähriger Kölner mit seinem Pedelec die Kölner Straße in Richtung Kleineichen linksseitig auf dem dortigen gemeinsamen Geh- und Radweg. Es handelt sich in diesem Bereich um einen Geh- und Radweg für beide Fahrtrichtungen. Offenbar übersah die Rösratherin den von rechts kommenden Pedelecfahrer, so dass es zur Kollision kam. Der Pedelecfahrer stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Behandlung einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Bereich. (th)

