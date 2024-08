Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Overath (ots)

Am gestrigen Sonntag (11.08.) wurden die Polizei, der Rettungsdienst und ein Notarzt nach Marialinden alarmiert, nachdem dort ein Motorradfahrer gestürzt war.

Der 55-jährige Solinger hatte gegen 12:00 Uhr mit seiner Honda die Straße Kaltenborn (L153) in Richtung Landwehr befahren. In einer leichten Linkskurve vor der Einmündung Federath geriet er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts in den Grünstreifen und stürzte. Dabei erlitt er schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er schließlich durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Um den Abtransport des Motorrades, an welchem ein Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich entstand, kümmerten sich die Mitfahrenden des Solingers. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für rund eine Stunde vollständig gesperrt. (th)

