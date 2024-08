POL-RBK: Wermelskirchen - Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Rösrath (ots) - Am gestrigen Donnerstag (08.08.) informierten Mitarbeiter eines Baumarktes an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße die Polizei, nachdem sie gegen 14:00 Uhr das Fehlen mehrerer Gasflaschen festgestellt hatten. Unbekannte Täter hatten ein Loch in einen Metallzaun geschnitten, um so auf die umzäunte Lagerfläche im Außenbereich des Baumarktes zu gelangen. ...

mehr