POL-RBK: Wermelskirchen - Zeugen gesucht - weißer VW Scirocco rast über Parkplatz

Wermelskirchen (ots)

Bereits am Mittwochabend (31.07.) wurden Polizeibeamte zu einem Verkehrsdelikt in die Viktoriastraße gerufen. Zeugen berichteten, dass ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Radevormwald gegen 21:50 Uhr einige Male mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über den Parkplatz eines dortigen Lebensmittelgeschäftes fuhr. Hierbei soll es mehrfach beinahe zu Zusammenstößen mit anderen Verkehrsteilnehmern gekommen sein. Die Polizei traf den 32-Jährigen noch vor Ort an und nahm eine entsprechende Strafanzeige auf.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg sucht nun nach den Verkehrsteilnehmern, die einen Zusammenstoß mit dem weißen VW Scirocco des Beschuldigten nur knapp verhindern konnten. Weitere Hinweise hierzu werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (ch)

