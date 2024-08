POL-RBK: Wermelskirchen - Täter sprengen Zigarettenautomaten auf und flüchten

Bergisch Gladbach (ots) - Am Dienstag (30.07.) verständigte der Bewohner einer Dachgeschosswohnung an der Hebborner Straße die Polizei, nachdem er um kurz nach 17:00 Uhr einen Einbruch in seine Wohnung festgestellt hatte. Er hatte diese zuvor am selben Tag gegen 11:00 Uhr verlassen. Der oder die unbekannten Täter haben sich gewaltsam Zutritt über die Wohnungstür verschafft und im Inneren mehrere Räumlichkeiten nach ...

