Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchte Frau in Wuppertal fest

Wuppertal (ots)

Am Bahnhof Wuppertal-Vohwinkel nahmen Bundespolizisten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11./ 12. Juni), um 00.30 Uhr, eine Frau (48) per Haftbefehl fest. Sie nutzte mehrmals einen Zug ohne Fahrkarte und wurde zu einer Geldstrafe von insgesamt 8800 Euro verurteilt.

Beamte der Bundespolizei überprüften die Personalien der 48-jährigen Deutschen. Bei der Abfrage wurde bekannt, dass mit zwei Haftbefehlen der Staatsanwaltschaft Wuppertal nach ihr gesucht wurde. Das Amtsgericht Mettmann verurteilte die 48-Jährige wegen mehrmaligem Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe von 3200 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen. In einem weiteren Urteil wurde sie ebenfalls wegen Leistungserschleichungen mit einer Geldstrafe verurteilt. In diesem Fall betrug die Geldstrafe 5600 Euro oder die Ersatzfreiheitsstrafe 140 Tage.

Den Gesamtbetrag von 8800 Euro konnte sie nicht begleichen, sodass die Verurteilte von den eingesetzten Beamten an eine Justizvollzugsanstalt übergeben wurde.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell