Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch

Unbekannte brechen in Tagespflege ein

Polizei sucht Zeugen

Bedburg-Hau (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag (9. September 2024) auf Dienstag in die Räume einer Tagespflege an der Kirche in Bedburg-Hau ein. Die Täter manipulierten die Schlösser zweier Eingangstüren und durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen nähmen die Tatverdächtigen einen Laptop mit und flüchteten unerkannt. Die Kripo in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (as)

