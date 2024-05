Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw kippt in den Straßengraben - Bergungsarbeiten dauern mehrere Stunden an

Bild-Infos

Download

A4 Höhe Erfurt (ots)

Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden. Zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-Vieselbach ereignete sich in den frühen Morgenstunden ein Verkehrsunfall, wobei der 44-jährige Fahrzeugführer verletzt wurde. Um das Schlingern seines Sattelaufliegers zu verhindern, versuchte der Fahrer diesem gegenzulenken und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der weiteren Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzleitplanke. Das Gespann rutschte in den Seitenstreifen. Da die Zugmaschine zu kippen drohte, wurde zur Rettung des Fahrers ein Gerüst durch die Feuerwehr aufgebaut. Des Weiteren lief aufgrund der Schräglage des Fahrzeuges Diesel ins Erdreich. Der Verkehr wird aktuell einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Daher kommt es teilweise zu Stauerscheinungen. Zur Bergung der Sattelzugkombination kommt ein Kran zum Einsatz.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell