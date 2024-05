PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fahrraddiebstähle in Bad Homburg, Oberursel und Kronberg

Bad Homburg v.d.Höhe (ots)

Fahrraddiebstahl

Tatort: Bad Homburg, Kelkheimer Straße Tatzeit: zwischen Freitag, 03.05.2024, 13:00 Uhr und Samstag, 04.05.2024, 08:20 Uhr

Unbekannte entwendeten ein an einem Fahrradständer angeschlossenes dunkelgraues Damenrad der Marke Bulls. Das Schloss wurde im Rahmen der Tat durchtrennt und am Tatort zurückgelassen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Homburg unter Telefon 06172/1200.

Fahrraddiebstahl

Tatort: Oberursel, Platz der deutschen Einheit, Bahnhof Oberursel Tatzeit: zwischen Freitag, 03.05.2024, 16:00 Uhr und Samstag, 04.05.2024, 01:25 Uhr

Ein an einem Fahrradständer am Bahnhof Oberursel abgestelltes und mit Kettenschloss gesichertes rot-weißes Pedelec wurde von Unbekannten entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Oberursel unter Telefon 06171/62400.

Fahrraddiebstahl

Tatort: Kronberg, Berliner Platz Tatzeit: zwischen Donnerstag, 02.05.2024, 22:00 Uhr und Samstag, 04.05.2024, 16:50 Uhr

Unbekannte entwendeten ein graues Pedelec (Mountainbike) der Marke Specialized, welches an einem Fahrradständer abgestellt und mit einem Schloss gesichert war. Das Fahrrad hat einen auffälligen gelben Farbverlauf, lila Griffe und weiße Pedale. Hinweise werden bei der Polizeistation Königstein unter Telefon 06174/92660 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell