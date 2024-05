Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zeugen gesucht ! 850 Liter Diesel aus zwei Lkw entwendet

A9 Höhe Eisenberg (ots)

In der vergangenen Nacht wurden mehrere Liter Diesel aus zwei Fahrzeugen gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten auf dem Parkplatz Kuhberg, auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin, insgesamt 850 Liter Kraftstoff aus zwei Sattelzugmaschinen. Die Tat soll sich heute Nacht zwischen 22:00 und 05:00 Uhr ereignet haben. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1300 Euro. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Für Hinweise zur Tat oder den Tätern wenden Sie sich bitte an die Autobahnpolizei Thüringen, unter der Telefonnummer 036601 70103.

