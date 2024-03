Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0146 --Über den Dächern von Bremen - Juwelendiebe auf der Flucht--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 11.03.24, 5 - 6.30 Uhr

Ein Einbrecherduo drang am frühen Montagmorgen in ein Juweliergeschäft im Steintorviertel ein und entwendete Silberschmuck. Die Diebe flüchteten anschließend über mehrere Hausdächer.

Die Unbekannten flexten das Gitter eines Fensters des Geschäftes in der Straße Vor dem Steintor auf, hoben es aus den Angeln und gelangten so in das Gebäude. In den Räumlichkeiten des Juweliers stemmten sie eine Tür auf und entwendeten eine bisher noch unbekannte Menge an Schmuck. Offensichtlich durch etwas gestört, brachen die Diebe ihr weiteres Vorhaben ab, ließen das Einbruchswerkzeug zurück und flüchteten über das Vordach und über weitere Dächer in der Straße Vor dem Steintor. Am Ende ihrer außergewöhnlichen Flucht hangelten sie sich vom Dach eines Mehrparteienhauses auf einen Balkon ab und klopften an die Tür der 41-jährigen Bewohnerin. Die Männer gaben sich ihr gegenüber als Dachdecker aus, die sich ausgesperrt hatten. Nachdem die Frau sie in die Wohnung hineinließ verließen die Einbrecher diese auch schnell wieder und waren nicht mehr gesehen.

Die Polizei fragt: Wem sind in den frühen Morgenstunden in der Straße Vor dem Steintor, zwischen Ziegenmarkt und Horner Straße, verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen? Ein Mann war etwa 180 bis 190 Zentimeter groß, hatte einen dunklen Teint und trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Sein Komplize war mit 160 Zentimeter auffallend klein und machte einen ungepflegten Eindruck. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

