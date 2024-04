Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Technische Mängel und enorme Überladung führen zur Untersagung der Weiterfahrt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

A9 Höhe Lederhose (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden durch die Kontrollgruppe der Autobahnpolizei zwei Holzlaster einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten sind am Samstagvormittag, auf der A9 Richtung Berlin, Höhe der Anschlussstelle Lederhose auf zwei polnische Lkw aufmerksam geworden. Augenscheinlich waren diese überladen. Die Kontrolle erfolgte auf einem Rasthof am Hermsdorfer Kreuz. Schon beim Auffahren auf den Parkplatz konnten die Beamten von weitem erste technische Mängel am Auflieger sehen und hören. Beim genauen Hinsehen konnte festgestellt werden, dass die Bremsbeläge der A- und B-Achse des einen Aufliegers einseitig lose und ohne Funktion waren. Des Weiteren war der Rahmen teilweise gerissen und die Befestigungsschrauben des Drehschemels locker. Aufgrund der zahlreichen Mängel erfolgte die Überprüfung durch eine technische Prüfstelle bei Gera. Auch die Prüfer bestätigten die Feststellungen. Der Auflieger ist nicht mehr verkehrstüchtig.

Nach Abschluss der Untersuchung blieb noch die Frage nach der Gesamtmasse der beiden Holzlaster. Bei einer anschließenden Verwiegung bestätigte sich der Anfangsverdacht der Beamten. Mit 56200 kg und 52940 kg waren beide Sattelzugkombinationen deutlich überladen. Die Weiterfahrt wurde bis zur Umladung untersagt. Aufgrund der erheblichen technischen Mängel des einen Sattelzuges wurde zudem eine Radkralle angebracht, um die Weiterfahrt auch nach der Umladung zu verhindern. Der Auflieger ist nicht verkehrssicher und darf somit bis zur Behebung der Mängel nicht im Straßenverkehr geführt werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde durch die Beamten der Kontrollgruppe eingeleitet.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell