Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Wintereinbruch im April

Schleifreisen (ots)

Im Bereich der Thüringer Bundesaustobahnen kam es am heutigen Tage zu zahlreichen Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit plötzlich auftretenden winterlichen Straßenverhältnissen. Auffällig häufig - nämlich ganze neun Mal - kam es dabei im Bereich der A 73 zu witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Dabei wurden zwei Personen verletzt und es entstand ein Gesamtsachschaden von über 100000 Euro. Die Polizei war in diesem Bereich quasi im Dauereinsatz und bittet daher alle Verkehrsteilnehmer nocheinmal eindringlich, ihre Fahrweise an die jeweiligen Witterungsbedingungen anzupassen.

