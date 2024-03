POL-EU: Ermittlungen nach Unfallflucht

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Montag (11. März) befuhr eine 58-jährige Kradfahrerin aus Euskirchen gegen 13.33 Uhr die Arloffer Straße in Fahrtrichtung Flamersheim. Vor dem Kreisverkehr der Pützgasse / Landstraße 210 geriet die Kradfahrerin aufgrund einer Diesel-Verunreinigung auf der Straße mit dem Krad ins Rutschen. Im Folgenden stürzte die Frau mit dem Motorrad auf die Fahrbahn und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. In ...

