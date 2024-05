Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zu schnell auf regennasser Fahrbahn

A9 Höhe Triptis (ots)

Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin, Höhe Triptis. Ein 35-jähriger deutscher Fahrer war nach ersten Erkenntnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn unterwegs. Aufgrund dessen kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Schutzleitplanke. In der weiteren Folge schleuderte sein Fahrzeug nach links und prallte dort erneut gegen die Betongleitwand. Der Pkw kam auf dem linken Fahrstreifen, entgegen zur Fahrtrichtung zum Stehen. Der junge Fahrer blieb dabei unverletzt. Lediglich am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die gesamte Sachschadenshöhe wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Richtungsfahrbahn Berlin wurde für 30 Minuten voll gesperrt. Neben der Autobahnpolizei waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell