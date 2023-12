Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in eine Werkshalle in Hagen in Bremischen - Hoher Schaden

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. In der Nacht vom 1. auf den 2. Weihnachtsfeiertag drangen bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt in der Straße Harmonie in Hagen ein. Die bislang unbekannten Täter entwendeten hierbei Werkzeug und Maschinen im Wert von über 10.000 Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

