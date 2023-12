Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufrufe nach Einbrüchen in Bad Bederkesa

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. In der Nacht zum Heiligenabend drang ein bislang unbekannter Täter gegen 03:40 Uhr durch ein Fenster in ein Geschäft in der Mattenburger Passage ein. Aus dem Geschäft wurden nach ersten Erkenntnissen diverse Gegenstände entwendet. Der Gesamtschaden aus Diebesgut und Einbruchschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.

In der Nacht zum 26.12.2023, zwischen 02:00 und 06:00 Uhr, wurden an einem weiteren Geschäft in der Mattenburger Straße zwei Schaufensterscheiben eingeschlagen und vermutlich Gegenstände aus der dahinter befindlichen Auslage entwendet. Genaue Angaben zum Stehlgut liegen noch nicht vor. Aber auch hier beträgt der Schaden alleine durch die beschädigten Schaufensterscheiben mehrere tausend Euro.

Zeugen werden in beiden Fällen gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell