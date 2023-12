Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Gartenparzelle im Kleingartenverein - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht zum heutigen Mittwoch (27.12.2023) schlug ein bislang unbekannter Täter eine Scheibe einer Gartenparzelle im Kleingartenverein "Gut Grün" in der Straße Vor dem Flecken ein, wurde bei der weiteren Tatausführung jedoch gestört und flüchtete im Anschluss in Richtung Krankenhaus Cuxhaven.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 20 Jahre alt - bekleidet mit einer gelben Jacke und unterwegs mit einem Fahrrad der Marke Herkules

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell