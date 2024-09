Emmerich am Rhein (ots) - Bislang unbekannte Täter setzten in der Nacht (Sonntag, 8. September 2024) gegen 01:25 Uhr das mobile Geschwindigkeitsmessgerät des Kreises Kleve in Brand. Der Anhänger stand zu diesem Zeitpunkt am Nollenburger Weg in Höhe eines Schwimmbades, als Unbekannte ein Feuer entzündeten. Durch ...

mehr