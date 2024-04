POL-ME: 20 Jahre alter Jaguar XJ entwendet - Erkrath - 2404091

Polizei Mettmann

Erkrath

Mettmann

In der Nacht auf Dienstag, 23. April 2024, wurde ein 20 Jahre alter Jaguar XJ in Erkrath-Hochdahl entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Montagabend, gegen 21 Uhr, parkte der Halter eines schwarzen Jaguar XJ sein Auto gegenüber eines Garagenhofes an der Feldstraße 1. Als er am nächsten Morgen, gegen 5 Uhr, zum Abstellort zurückkehrte, stellte er den Diebstahl seines 20 Jahre alten Wagens fest und alarmierte folgerichtig die Polizei.

Wie der Jaguar mit Kennzeichen aus dem Westerwald (WW-) gestohlen werden konnte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der Wert des Autos wird mit ungefähr 10.000 Euro beziffert.

Bisher liegen der Erkrather Polizei keine konkreten Hinweise auf die Tatverdächtigen und den Verbleib des gestohlenen Autos vor. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, der Jaguar zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen sowie Angaben zum aktuellen Standort des gesuchten schwarzen Jaguar XJ, nimmt die Polizei Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

