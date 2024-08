Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Haynrode (ots)

Ein Autofahrer befuhr am Donnerstag, kurz vor 22 Uhr, im Eichsfeldkreis die Straße aus Richtung Breitenworbis in Richtung Neustadt. In der Einfahrt des Kreisverkehrs kam der 32 Jahre alte Fahrer den Ermittlungen zufolge von der Fahrbahn ab und überfuhr die Erhöhung der Mittelinsel. Der Autofahrer verlor die Kontrolle und kam mit seinem Fahrzeug in einem angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Der 32-Jährige blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab über ein Promille. Im Krankenhaus wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell