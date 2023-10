Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Verstöße mit Sachbeschädigung/Nötigung im Straßenverkehr/Bedrohung

Uslar (ots)

USLAR UND UMGEBUNG, (go) Mittwoch, der 11.10.2023, zwischen 20:25 Uhr und 21:05 Uhr. Ein 36 jähriger aus einem Uslarer Ortsteil zerstach an mehreren Fahrzeugen die Reifen. Danach bedrohte er einen 34 jährigen und seine 12 jährige Tochter aus einem Uslarer Ortsteil auf dem Gehweg, in der Nähe eines Gasthauses, mit einem Messer. Anschließend riss er ein Plakat eines Pflanzenmarktes in der Wiesenstraße ab und beschädigte dabei die Befestigungsösen. Des Weiteren nötigt er einen Verkehrsteilnehmer dazu, abzubremsen und anzuhalten. Kurze Zeit später schlug er die Glastür einer Werkstatt in der Ernst-Reuter-Straße, mittels einer Eisenstange, ein. Damit beschädigt er in einem Büro Teile des Inventars. Danach flüchtete er mit einem Motorrad. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4600 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

