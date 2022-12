Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Prostituierte ausgeraubt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 34-jähriger Mann hat in der Nacht zum Samstag (03.12.2022) eine 21 Jahre alte Prostituierte in einem Gebäude an der Leonhardstraße ausgeraubt. Nach dem Geschlechtsverkehr kam es gegen 04.40 Uhr offenbar zu Streitigkeiten zwischen der 21-Jährigen und dem 34-Jährigen, wobei er sie auch angegriffen und dabei aus einem Schrank 130 Euro entwendet haben soll. Die Frau konnte einen Notknopf drücken und die herbeigeeilte Security den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 34-jährige Albaner wurde am 03.12.2022 auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell