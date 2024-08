LPI-NDH: Einbrecher in Gartenlaube

Wüstheuterode (ots) - In der Nacht zu Donnerstag wurde ein Kindergarten in der Schulstraße von Einbrechern heimgesucht. Zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, drangen der oder die Täter gewaltsam in das Gebäude ein. Sie erbeuteten ersten Ermittlungen zufolge mehrere hundert Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 entgegen. Aktenzeichen: 0217762 Rückfragen ...

mehr