Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (589/2023) Erst Geldbörse gestohlen, dann Geld abgehoben - Öffentlichkeitsfahndung nach zwei unbekannten Trickdiebinnen und ihrem Komplizen eingeleitet, Polizei Hann. Münden bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Quedlinburger Straße und Bahnhofstraße Samstag, 5. August 2023, gegen 14.45 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Mit Bildern aus den Überwachungskameras eines Supermarktes und einer Bankfiliale fahndet die Polizei in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) nach zwei unbekannten Frauen, die im August einer Seniorin erst die Geldbörse gestohlen und anschließend mit der Scheckkarte 1.000 Euro vom Konto der Frau abgehoben haben. Zusammen mit einem männlichen Komplizen flüchteten die beiden Täterinnen danach in einem grauen Toyota Corolla mit ausländischen Kennzeichen.

Der Diebstahl der Geldbörse ereignete sich am Nachmittag des 5. August gegen 14.45 Uhr in einem Supermarkt in der Quedlinburger Straße, die Abhebung des Geldes erfolgte nur kurz danach am Geldautomaten einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße.

Im Zuge der aufgenommenen Ermittlungen konnten die beiden unbekannten Trickdiebinnen und ihr Komplize bislang nicht identifiziert werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete deshalb jetzt das zuständige Amtsgericht die Einleitung der Öffentlichkeitsfahndung an.

Sachdienliche Hinwiese zu den gesuchten Personen oder auch dem Fahrzeug nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell