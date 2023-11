Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (586/2023) Vermutlich aus Unachtsamkeit: LKW kommt auf A 7 von der Fahrbahn ab und beschädigt 100 Meter Leitplanke, Fahrer unverletzt

Göttingen (ots)

Autobahn 7 zwischen den AS Echte und Seesen in Fahrtrichtung Hannover Donnerstag, 30. November 2023, gegen 01.15 Uhr

ECHTE (jk) - Auf der A 7 ist Donnerstagnacht (30.11.23) gegen 01.15 Uhr zwischen den AS Echte und Seesen in Richtung Hannover ein LKW-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Sattelzug kollidierte mit der Außenschutzplanke und riss diese auf ca. 100 Metern mit. Anschließend kam das Fahrzeug im dahinterliegenden Entwässerungsgraben zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei der Kollision trat eine unbekannte Menge Diesel aus und gelangte ins Erdreich.

Für die komplizierte Fahrzeugbergung sowie die anschließenden Erdarbeiten im Entwässerungsgraben sind in Höhe der Unfallstelle seit der Nacht zwei Fahrtstreifen gesperrt. Der Verkehr in Richtung Norden läuft aktuell einspurig am Ereignisort vorbei.

Die Arbeiten werden sich vermutlich noch bis zum frühen Nachmittag hinziehen. Derzeit beträgt der Rückstau laut Autobahnpolizei Göttingen etwa drei Kilometer.

