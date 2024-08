Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Strohballen abgebrannt

Buchholz (ots)

Am Donnerstagabend kam es kurz nach 17.30 Uhr in der Straße Zum Kromberg zum Brand mehrerer Strohballen, die unter einem Unterstand gelagert wurden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz. Ersten Ermittlungen zufolge wird davon ausgegangen, dass die Strohballen durch bislang Unbekannte in Brand gesetzt wurden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Vier Strohballen wurden durch das Feuer zerstört. Auch der Unterstand wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Wer kann Hinweise zum Brandgeschehen geben? Wer hat beobachtet, wie sich jemand an den Strohballen zu schaffen machte? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0218673

