Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht: Kleintransporter gestohlen

Leinefelde (ots)

Ein Kleintransporter geriet in der vergangenen Nacht im Eichsfeldkreis ins Visier von Dieben. Der oder die Täter entwendeten den blauen Mercedes Sprinter, der in Leinefelde in der Straße Am Abendrasen abgestellt war. Mit dem Fahrzeug erbeuteten die Unbekannten unter anderem auch die darin gelagerten Werkzeuge. Die Höhe des Beuteschadens beläuft sich auf einen Wert im fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt werden des besonders schweren Falls des Diebstahls. Wer ist auf die Tat aufmerksam geworden? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des entwendeten Fahrzeuges machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0217638

