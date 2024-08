LPI-NDH: Mit E-Scooter gestürzt - Fahrer und Sozia verletzt

Mühlhausen (ots) - Bislang unbekannte Täter sprengten in der vergangenen Nacht, gegen 3.45 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Menteröder Straße. In weiterer Folge entwendeten die Unbekannten Bargeld und Zigaretten in derzeit noch unbekannter Menge. An dem Zigarettenautomaten entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren. Zeugenaussagen zufolge sollen die Täter mit Fahrrädern vom Tatort ...

mehr