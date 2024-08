LPI-NDH: Gartenlaube abgebrannt

Rottleben (ots) - Die beiden Geschädigten stellten am 19.08.2024, in der Zeit von 12:45 Uhr bis 15:00 Uhr, ihre E-Bikes in Rottleben an der Barbarossahöhle ab. Durch unbekannte Täter wurden in dieser Zeit die jeweils am E-Bike verbauten Fahrradcomputer der Firma Bosch entwendet. Die Computer werden zur Steuerung des E-Bikes benötigt und haben einen Wert von jeweils 120,- EUR. Hat jemand etwas beobachtet? Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die PI Kyffhäuser unter der Tel.: ...

