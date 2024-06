Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Hauptstraße- zwei Personen verletzt (04.06.2024)

Deilingen (ots)

Am Dienstag, gegen 18.45 Uhr, ist es auf der Hauptstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Autofahrerinnen sich leicht verletzten. Eine 30-jährige Fahrerin eines Ford Fiat war auf der Hauptstraße in Richtung Wehingen unterwegs. Auf Höhe der Schule fuhr die Frau nach rechts in die dortige Bushaltestelle, um verbotswidrig zu Wenden. Beim Einfahren auf die Durchgangsstraße kollidierte die Fiat-Fahrerin mit einem VW Golf einer 25-Jährigen, die auf der Hauptstraße ebenfalls in Richtung Wehingen fuhr. Diese versuchte zwar noch auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich die Frauen leicht. Rettungswagen brachten die Verletzten zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik. Der an den Autos entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 14.000 Euro geschätzt.

