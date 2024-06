Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen/ Lkr. Konstanz) NACHTRAGSMELDUNG- Bei Sturz schwer verletzter Pedelec-Fahrer verstorben- Polizei sucht dringend Zeugen (04.06.2024)

Hilzingen (ots)

Zu dem schweren Unfall am 01.05.2024, bei dem ein 64-jähriger Radfahrer an seinen schweren Verletzungen am 30.05.2024 in einem Krankenhaus verstorben ist, sucht die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen dringend Zeugen. Wir berichteten bereits unter

http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5791153

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen zwei unbekannte Radfahrer nach dem Unfall dem Mann erste Hilfe geleistet haben, der Mann und die Frau waren aber beim Eintreffen der Polizei nicht mehr an der Unfallstelle. Die Polizei bittet insbesondere diese, vermutliche ein Ehepaar, aber auch andere Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07733 9960-0 zu melden.

