THW LV BW: Hochwasser - Weitere THW-Kräfte aus Baden-Württemberg unterwegs ins Saarland und nach Rheinland-Pfalz

Seit Samstag sind rund 80 ehrenamtliche Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes aus Baden-Württemberg im Saarland und in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Aufgrund der weiterhin angespannten Hochwasserlage werden die Kräfte heute abgelöst.

Seit dem letzten Samstag haben allein die beiden baden-württembergischen Fachzüge Wasserschaden-Pumpen bereits rund 100 Millionen Liter Wasser bewegt, um Hand in Hand mit den Kräften der anderen Katastrophenschutzorganisationen die Hochwasserlage im Saarland und in Rheinland-Pfalz unter Kontrolle zu bringen. Dies entspricht etwa 40 olympischen Schwimmbecken. Die Helferinnen und Helfer haben Tag und Nacht mit ihren Hochleistungspumpen nicht nur Keller, sondern teils ganze Stadtviertel trockengelegt. Heute werden die baden-württembergischen Kräfte im Einsatzgebiet abgelöst.

Da für den heutigen Dienstag vor allem im Saarland neue ergiebige Regenfälle angekündigt sind, werden auch weiterhin ehrenamtliche THW-Kräfte aus Baden-Württemberg in der Hochwasserregion im Einsatz bleiben. Zu den bisher im Einsatz befindlichen Ortsverbände Adelsheim, Backnang, Böblingen, Eberbach, Heidelberg, Igersheim, Ladenburg, Niefern-Öschelbronn, Stuttgart und Widdern kommen nun Kräfte aus den Ortsverbänden Dettenheim, Künzelsau, Leonberg und Ludwigsburg hinzu.

Im Hochwassergebiet werden jedoch nicht nur die Pumpen des THW benötigt. In Anbetracht der weiterhin angespannten Wetterlage liefert der Ortsverband Offenburg heute fünf mobile Hochwasserpegel in die Region. Per Mobilfunk senden diese mobilen Messstellen den genauen Wasserstand von Flüssen oder anderen Gewässern an eine Zentrale. So lässt sich die Entwicklung des Hochwassergeschehens überwachen und auch der Erfolg der Pumparbeiten überprüfen.

