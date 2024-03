POL-NK: Körperverletzungsdelikte in einer Erweiterten Realschule Neunkirchen/Wiebelskirchen

Neunkirchen (ots) - In der Nacht von Donnerstag, dem 22.02.24, auf Freitag, den 23.02.24, kam es zu einem Einbruch in ein Kiosk/Tabakwarengeschäft in der Neunkircher Innenstadt, bei dem Tabakwaren im Wert von ca. 2.500 Euro entwendet wurden. Bereits neun Stunden nach der Tatausführung, konnte der 36-jährige Tatverdächtige aufgrund umfangreicher Ermittlungen ...

mehr