POL-NK: Täterfestnahme nach Einbruch in die Aral-Tankstelle Merchweiler

Neunkirchen-Innenstadt (ots) - Eine 48-jährige männliche Person, welche Konsument harter Drogen und bereits erheblich kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten ist, konnte bei der Verübung eines weiteren Ladendiebstahls am Morgen des 19.02.2024, festgenommen werden. Am besagten Tag begibt sich die amtsbekannte, männliche Person in einen Supermarkt in der ...

mehr