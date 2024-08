Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt

Mühlhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter sprengten in der vergangenen Nacht, gegen 3.45 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Menteröder Straße. In weiterer Folge entwendeten die Unbekannten Bargeld und Zigaretten in derzeit noch unbekannter Menge. An dem Zigarettenautomaten entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren. Zeugenaussagen zufolge sollen die Täter mit Fahrrädern vom Tatort geflüchtet sein. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0217599

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell