Polizei Gütersloh

POL-GT: 55-jähriger Radfahrer nach internistischem Notfall verstorben

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Polizei- und Rettungskräfte waren am Samstagabend (17.02., 19.00 Uhr) bei einem gestürzten Radfahrer an der Herzebrocker Straße eingesetzt. Den Erkenntnissen nach befuhr ein 55-jähriger Gütersloher mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg der Herzebrocker Straße in Richtung Gütersloh. Aus bis dahin ungeklärter Ursache kam der 55-Jährige unvermittelt nach rechts vom Radweg ab und stürzte auf den Grünstreifen. Zeugen verständigten umgehend Polizei- und Rettungskräfte, samt Notarzt.

Unter sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen brachte der Rettungsdienst den 55-Jährigen in ein Gütersloher Klinikum. Dort verstarb der Gütersloher kurze Zeit später.

Die derzeitigen Ermittlungen schließen den Sturz als Todesursache aus. Es wird davon ausgegangen, dass der 55-Jährige während der Radtour einen internistischen Notfall erlitt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell