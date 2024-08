Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall geflüchtet

Vollenborn

Am Donnerstag ist ein abgestelltes Fahrzeug bei einem Unfall erheblich beschädigt worden. Der Mercedes Vito war zwischen 17.30 Uhr und 19.15 Uhr in der Straße Hinterdorf abgestellt, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug den geparkten Vito streifte. Anschließend verließ der bislang unbekannte Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle. Am Vito entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0218639

